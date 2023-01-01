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羅馬尼亞列伊馬島鎊兌換率
1 RON0.17363 IMP
5 RON0.86813 IMP
10 RON1.73626 IMP
20 RON3.47252 IMP
50 RON8.68130 IMP
100 RON17.36260 IMP
250 RON43.40650 IMP
500 RON86.81300 IMP
1000 RON173.62600 IMP
2000 RON347.25200 IMP
5000 RON868.13000 IMP
10000 RON1736.26000 IMP
馬島鎊羅馬尼亞列伊兌換率
1 IMP5.75950 RON
5 IMP28.79750 RON
10 IMP57.59500 RON
20 IMP115.19000 RON
50 IMP287.97500 RON
100 IMP575.95000 RON
250 IMP1439.87500 RON
500 IMP2879.75000 RON
1000 IMP5759.50000 RON
2000 IMP11519.00000 RON
5000 IMP28797.50000 RON
10000 IMP57595.00000 RON