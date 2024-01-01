巴拿馬巴爾博亞兌英鎊匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌英鎊的匯率目前為0.777，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.358%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌英鎊的匯率波動，在25-07-2024高見0.778，並在22-07-2024低見0.773。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.120%。