阿曼里亞爾兌黎巴嫩鎊匯率

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1EUR10.86531.0508587.51741.43521.669340.948419.0125
1GBP1.1556711.2145101.1471.65871.929311.0960421.9733
1USD0.951650.823384183.28251.365751.588560.9025518.0925
1INR0.01142630.009886640.012007310.0163990.01907440.01083720.217243

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阿曼里亞爾黎巴嫩鎊兌換率
1 OMR39038.50000 LBP
5 OMR195192.50000 LBP
10 OMR390385.00000 LBP
20 OMR780770.00000 LBP
50 OMR1951925.00000 LBP
100 OMR3903850.00000 LBP
250 OMR9759625.00000 LBP
500 OMR19519250.00000 LBP
1000 OMR39038500.00000 LBP
2000 OMR78077000.00000 LBP
5000 OMR195192500.00000 LBP
10000 OMR390385000.00000 LBP
黎巴嫩鎊阿曼里亞爾兌換率
1 LBP0.00003 OMR
5 LBP0.00013 OMR
10 LBP0.00026 OMR
20 LBP0.00051 OMR
50 LBP0.00128 OMR
100 LBP0.00256 OMR
250 LBP0.00640 OMR
500 LBP0.01281 OMR
1000 LBP0.02562 OMR
2000 LBP0.05123 OMR
5000 LBP0.12808 OMR
10000 LBP0.25616 OMR