Yemen riyalinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile OMR → LBP çevirin

1.000 omr
38.996.100 lbp

1.00000 OMR = 38996.10000 LBP

16:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.075789.31291.452791.652380.94753518.376
1 GBP1.1696211.25815104.4611.699191.932641.1082621.4927
1 USD0.929650.794818183.02771.350551.53610.8808517.0828
1 INR0.01119660.009572920.012044210.01626630.0185010.01060910.205748

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Lübnan Lirası
1 OMR38996.10000 LBP
5 OMR194980.50000 LBP
10 OMR389961.00000 LBP
20 OMR779922.00000 LBP
50 OMR1949805.00000 LBP
100 OMR3899610.00000 LBP
250 OMR9749025.00000 LBP
500 OMR19498050.00000 LBP
1000 OMR38996100.00000 LBP
2000 OMR77992200.00000 LBP
5000 OMR194980500.00000 LBP
10000 OMR389961000.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Umman Riyali
1 LBP0.00003 OMR
5 LBP0.00013 OMR
10 LBP0.00026 OMR
20 LBP0.00051 OMR
50 LBP0.00128 OMR
100 LBP0.00256 OMR
250 LBP0.00641 OMR
500 LBP0.01282 OMR
1000 LBP0.02564 OMR
2000 LBP0.05129 OMR
5000 LBP0.12822 OMR
10000 LBP0.25644 OMR