10 吉爾吉斯索姆兌to Hungarian forints

以實時匯率將KGS兌換成HUF

10 kgs
41 huf

1.00000 KGS = 4.14530 HUF

20:58 市場匯率
關注此匯率
在外國網站購物時慳得更多

KGS兌HUF走勢

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 HUF
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0508587.51741.43521.669340.948419.0125
1GBP1.1556711.2145101.1471.65871.929311.0960421.9733
1USD0.951650.823384183.28251.365751.588560.9025518.0925
1INR0.01142630.009886640.012007310.0163990.01907440.01083720.217243

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將吉爾吉斯索姆兌換成to Hungarian forints

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇KGS你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HUF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前KGS兌HUF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

吉爾吉斯索姆熱門貨幣組合

KGS兌USD

KGS兌GBP

KGS兌CAD

KGS兌AUD

KGS兌EUR

KGS兌INR

KGS兌AED

KGS兌CHF

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
吉爾吉斯索姆匈牙利福林兌換率
1 KGS4.14530 HUF
5 KGS20.72650 HUF
10 KGS41.45300 HUF
20 KGS82.90600 HUF
50 KGS207.26500 HUF
100 KGS414.53000 HUF
250 KGS1036.32500 HUF
500 KGS2072.65000 HUF
1000 KGS4145.30000 HUF
2000 KGS8290.60000 HUF
5000 KGS20726.50000 HUF
10000 KGS41453.00000 HUF
匈牙利福林吉爾吉斯索姆兌換率
2000 HUF482.47400 KGS
5000 HUF1206.18500 KGS
10000 HUF2412.37000 KGS
15000 HUF3618.55500 KGS
20000 HUF4824.74000 KGS
30000 HUF7237.11000 KGS
40000 HUF9649.48000 KGS
50000 HUF12061.85000 KGS
60000 HUF14474.22000 KGS
100000 HUF24123.70000 KGS
150000 HUF36185.55000 KGS
200000 HUF48247.40000 KGS