巴貝多元 (BBD)

貨幣名稱

巴貝多元

Bds$

BBD 匯率

 USD SGD EUR ZAR GBP CAD NGN INR
從BBD0.50000 0.68105 0.46744 9.40625 0.40034 0.68363 618.44000 41.69780
至BBD2.00000 1.46832 2.13930 0.10631 2.49790 1.46279 0.00162 0.02398

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比較匯率

巴巴多斯元兌各國貨幣匯率