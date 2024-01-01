Барбадосский доллар (BBD)
Название валюты
Барбадосский доллар
Символ валюты
Bds$
Обменный курс для BBD
|USD
|SGD
|EUR
|ZAR
|GBP
|CAD
|NGN
|INR
|Из BBD
|0.50000
|0.67053
|0.45758
|9.08765
|0.38516
|0.68402
|810.94000
|41.81450
|В BBD
|2.00000
|1.49137
|2.18540
|0.11004
|2.59630
|1.46193
|0.00123
|0.02392
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.