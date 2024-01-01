Барбадосский доллар (BBD)

Название валюты

Барбадосский доллар

Bds$

Обменный курс для BBD

 USD SGD EUR ZAR GBP CAD NGN INR
Из BBD0.50000 0.67053 0.45758 9.08765 0.38516 0.68402 810.94000 41.81450
В BBD2.00000 1.49137 2.18540 0.11004 2.59630 1.46193 0.00123 0.02392

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