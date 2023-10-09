罗马尼亚列伊兑印度尼西亚卢比

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1GBP1.1582111.22395101.9311.663531.908991.1091622.296
1USD0.946150.817027183.28051.359151.55970.906118.2164
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plane
罗马尼亚列伊/印尼盾汇率
1 RON3340.45000 IDR
5 RON16702.25000 IDR
10 RON33404.50000 IDR
20 RON66809.00000 IDR
50 RON167022.50000 IDR
100 RON334045.00000 IDR
250 RON835112.50000 IDR
500 RON1670225.00000 IDR
1000 RON3340450.00000 IDR
2000 RON6680900.00000 IDR
5000 RON16702250.00000 IDR
10000 RON33404500.00000 IDR
印尼盾/罗马尼亚列伊汇率
1 IDR0.00030 RON
5 IDR0.00150 RON
10 IDR0.00299 RON
20 IDR0.00599 RON
50 IDR0.01497 RON
100 IDR0.02994 RON
250 IDR0.07484 RON
500 IDR0.14968 RON
1000 IDR0.29936 RON
2000 IDR0.59872 RON
5000 IDR1.49680 RON
10000 IDR2.99361 RON