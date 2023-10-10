瑞典克朗兑印度尼西亚卢比

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1GBP1.1582111.2244101.9251.662921.907461.1088122.3113
1USD0.94590.816727183.2451.358151.557880.9055518.2222
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瑞典克朗/印尼盾汇率
1 SEK1431.95000 IDR
5 SEK7159.75000 IDR
10 SEK14319.50000 IDR
20 SEK28639.00000 IDR
50 SEK71597.50000 IDR
100 SEK143195.00000 IDR
250 SEK357987.50000 IDR
500 SEK715975.00000 IDR
1000 SEK1431950.00000 IDR
2000 SEK2863900.00000 IDR
5000 SEK7159750.00000 IDR
10000 SEK14319500.00000 IDR
印尼盾/瑞典克朗汇率
1 IDR0.00070 SEK
5 IDR0.00349 SEK
10 IDR0.00698 SEK
20 IDR0.01397 SEK
50 IDR0.03492 SEK
100 IDR0.06983 SEK
250 IDR0.17459 SEK
500 IDR0.34917 SEK
1000 IDR0.69835 SEK
2000 IDR1.39670 SEK
5000 IDR3.49174 SEK
10000 IDR6.98349 SEK