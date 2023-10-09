罗马尼亚列伊兑to Hong Kong dollars

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罗马尼亚列伊/港元汇率
1 RON1.66678 HKD
5 RON8.33390 HKD
10 RON16.66780 HKD
20 RON33.33560 HKD
50 RON83.33900 HKD
100 RON166.67800 HKD
250 RON416.69500 HKD
500 RON833.39000 HKD
1000 RON1666.78000 HKD
2000 RON3333.56000 HKD
5000 RON8333.90000 HKD
10000 RON16667.80000 HKD
港元/罗马尼亚列伊汇率
100 HKD59.99570 RON
200 HKD119.99140 RON
300 HKD179.98710 RON
500 HKD299.97850 RON
1000 HKD599.95700 RON
2000 HKD1199.91400 RON
2500 HKD1499.89250 RON
3000 HKD1799.87100 RON
4000 HKD2399.82800 RON
5000 HKD2999.78500 RON
10000 HKD5999.57000 RON
20000 HKD11999.14000 RON