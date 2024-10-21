丹麦克朗兑港元

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DKK 兑 HKD 换算表

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HKD
1 DKK兑HKD过去 30 天过去 90 天
1.16801.1696
1.12861.1286
一般1.14761.1500
更改-2.89%-0.29%
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1 DKK 兑 HKD 统计信息

过去 30 天，DKK 兑 HKD 的表现如下：30 天高点为 1.1680，30 天低点为 1.1286。这意味着 30 天平均值为 1.1476。DKK 兑 HKD 的变化为 -2.89。

过去 90 天，DKK 兑 HKD 的表现如下：90 天高点为 1.1696，90 天低点为 1.1286。这意味着 90 天平均值为 1.1500。DKK 兑 HKD 的变化为 -0.29。

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 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11.08711.4330.833302.0071.61811.86591.338
1 USD0.92110.5220.766277.951.48910.9284.063
1 SEK0.0870.09510.07326.4160.1421.0387.989
1 GBP1.2011.30513.7311362.7111.94314.25109.698

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丹麦克朗/港元汇率
1 DKK1.13233 HKD
5 DKK5.66165 HKD
10 DKK11.32330 HKD
20 DKK22.64660 HKD
50 DKK56.61650 HKD
100 DKK113.23300 HKD
250 DKK283.08250 HKD
500 DKK566.16500 HKD
1000 DKK1,132.33000 HKD
2000 DKK2,264.66000 HKD
5000 DKK5,661.65000 HKD
10000 DKK11,323.30000 HKD
港元/丹麦克朗汇率
100 HKD88.31380 DKK
200 HKD176.62760 DKK
300 HKD264.94140 DKK
500 HKD441.56900 DKK
1000 HKD883.13800 DKK
2000 HKD1,766.27600 DKK
2500 HKD2,207.84500 DKK
3000 HKD2,649.41400 DKK
4000 HKD3,532.55200 DKK
5000 HKD4,415.69000 DKK
10000 HKD8,831.38000 DKK
20000 HKD17,662.76000 DKK