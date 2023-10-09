罗马尼亚列伊兑to Bulgarian levs

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1GBP1.1582111.224101.9351.663911.909371.109122.2939
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罗马尼亚列伊/保加利亚列弗汇率
1 RON0.39402 BGN
5 RON1.97011 BGN
10 RON3.94022 BGN
20 RON7.88044 BGN
50 RON19.70110 BGN
100 RON39.40220 BGN
250 RON98.50550 BGN
500 RON197.01100 BGN
1000 RON394.02200 BGN
2000 RON788.04400 BGN
5000 RON1970.11000 BGN
10000 RON3940.22000 BGN
保加利亚列弗/罗马尼亚列伊汇率
1 BGN2.53793 RON
5 BGN12.68965 RON
10 BGN25.37930 RON
20 BGN50.75860 RON
50 BGN126.89650 RON
100 BGN253.79300 RON
250 BGN634.48250 RON
500 BGN1268.96500 RON
1000 BGN2537.93000 RON
2000 BGN5075.86000 RON
5000 BGN12689.65000 RON
10000 BGN25379.30000 RON