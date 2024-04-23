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保加利亚列弗/罗马尼亚列伊汇率
1 BGN2.54562 RON
5 BGN12.72810 RON
10 BGN25.45620 RON
20 BGN50.91240 RON
50 BGN127.28100 RON
100 BGN254.56200 RON
250 BGN636.40500 RON
500 BGN1,272.81000 RON
1000 BGN2,545.62000 RON
2000 BGN5,091.24000 RON
5000 BGN12,728.10000 RON
10000 BGN25,456.20000 RON
罗马尼亚列伊/保加利亚列弗汇率
1 RON0.39283 BGN
5 RON1.96415 BGN
10 RON3.92831 BGN
20 RON7.85662 BGN
50 RON19.64155 BGN
100 RON39.28310 BGN
250 RON98.20775 BGN
500 RON196.41550 BGN
1000 RON392.83100 BGN
2000 RON785.66200 BGN
5000 RON1,964.15500 BGN
10000 RON3,928.31000 BGN