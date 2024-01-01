ZMW'den CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile ZMW → XAF çevirin

1.000 zmw
23.205 xaf

1,000ZK ZMW = 23,21FCFA XAF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → XAF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → XAFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek24,892225,2877
Düşük22,773222,2302
Ortalama23,574423,4279
Değişim-6.78%2.83%
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1 ZMW → XAF istatistikleri

ZMW → XAF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 24,8922, en düşük 22,7732 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,5744 oldu. ZMW → XAF kurundaki değişiklik -6.78 değerindeydi.

ZMW → XAF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 25,2877, en düşük 22,2302 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,4279 oldu. ZMW → XAF kurundaki değişiklik 2.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

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ZMW → ZAR

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