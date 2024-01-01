ZMW'den Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile ZMW → MYR çevirin

1.000 zmw
173,38 myr

1,000ZK ZMW = 0,1734RM MYR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,19320,1950
Düşük0,17340,1729
Ortalama0,18210,1813
Değişim-10.26%-1.19%
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1 ZMW → MYR istatistikleri

ZMW → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1932, en düşük 0,1734 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1821 oldu. ZMW → MYR kurundaki değişiklik -10.26 değerindeydi.

ZMW → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1950, en düşük 0,1729 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1813 oldu. ZMW → MYR kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Malezya Ringiti
1 ZMW0,17338 MYR
5 ZMW0,86691 MYR
10 ZMW1,73381 MYR
20 ZMW3,46762 MYR
50 ZMW8,66905 MYR
100 ZMW17,33810 MYR
250 ZMW43,34525 MYR
500 ZMW86,69050 MYR
1000 ZMW173,38100 MYR
2000 ZMW346,76200 MYR
5000 ZMW866,90500 MYR
10000 ZMW1.733,81000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / ZMW
1 MYR5,76763 ZMW
5 MYR28,83815 ZMW
10 MYR57,67630 ZMW
20 MYR115,35260 ZMW
50 MYR288,38150 ZMW
100 MYR576,76300 ZMW
250 MYR1.441,90750 ZMW
500 MYR2.883,81500 ZMW
1000 MYR5.767,63000 ZMW
2000 MYR11.535,26000 ZMW
5000 MYR28.838,15000 ZMW
10000 MYR57.676,30000 ZMW