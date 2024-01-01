250 ZMW'den Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile ZMW → KES çevirin

250 zmw
1.254 kes

1,000ZK ZMW = 5,015Ksh KES

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,26665,3410
Düşük4,92424,7815
Ortalama5,06365,0240
Değişim-4.77%1.62%
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1 ZMW → KES istatistikleri

ZMW → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,2666, en düşük 4,9242 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,0636 oldu. ZMW → KES kurundaki değişiklik -4.77 değerindeydi.

ZMW → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,3410, en düşük 4,7815 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,0240 oldu. ZMW → KES kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Kenya Şilini
1 ZMW5,01521 KES
5 ZMW25,07605 KES
10 ZMW50,15210 KES
20 ZMW100,30420 KES
50 ZMW250,76050 KES
100 ZMW501,52100 KES
250 ZMW1.253,80250 KES
500 ZMW2.507,60500 KES
1000 ZMW5.015,21000 KES
2000 ZMW10.030,42000 KES
5000 ZMW25.076,05000 KES
10000 ZMW50.152,10000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / ZMW
1 KES0,19939 ZMW
5 KES0,99697 ZMW
10 KES1,99394 ZMW
20 KES3,98788 ZMW
50 KES9,96970 ZMW
100 KES19,93940 ZMW
250 KES49,84850 ZMW
500 KES99,69700 ZMW
1000 KES199,39400 ZMW
2000 KES398,78800 ZMW
5000 KES996,97000 ZMW
10000 KES1.993,94000 ZMW