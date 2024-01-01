100 ZMW'den Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile ZMW → JOD çevirin

100 zmw
2,736 jod

1,000ZK ZMW = 0,02736JD JOD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02910,0293
Düşük0,02680,0259
Ortalama0,02770,0274
Değişim-5.93%4.34%
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1 ZMW → JOD istatistikleri

ZMW → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0291, en düşük 0,0268 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0277 oldu. ZMW → JOD kurundaki değişiklik -5.93 değerindeydi.

ZMW → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0293, en düşük 0,0259 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0274 oldu. ZMW → JOD kurundaki değişiklik 4.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Ürdün Dinarı
1 ZMW0,02736 JOD
5 ZMW0,13678 JOD
10 ZMW0,27356 JOD
20 ZMW0,54712 JOD
50 ZMW1,36781 JOD
100 ZMW2,73562 JOD
250 ZMW6,83905 JOD
500 ZMW13,67810 JOD
1000 ZMW27,35620 JOD
2000 ZMW54,71240 JOD
5000 ZMW136,78100 JOD
10000 ZMW273,56200 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / ZMW
1 JOD36,55480 ZMW
5 JOD182,77400 ZMW
10 JOD365,54800 ZMW
20 JOD731,09600 ZMW
50 JOD1.827,74000 ZMW
100 JOD3.655,48000 ZMW
250 JOD9.138,70000 ZMW
500 JOD18.277,40000 ZMW
1000 JOD36.554,80000 ZMW
2000 JOD73.109,60000 ZMW
5000 JOD182.774,00000 ZMW
10000 JOD365.548,00000 ZMW