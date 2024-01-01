5 ZMW'den Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile ZMW → INR çevirin
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|1 ZMW → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|3,4254
|3,4528
|Düşük
|3,1670
|3,0486
|Ortalama
|3,2639
|3,2239
|Değişim
|-5.57%
|4.87%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZMW → INR istatistikleri
ZMW → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,4254, en düşük 3,1670 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2639 oldu. ZMW → INR kurundaki değişiklik -5.57 değerindeydi.
ZMW → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,4528, en düşük 3,0486 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2239 oldu. ZMW → INR kurundaki değişiklik 4.87 değerindeydi.
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ZMW'den Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / ZMW
|1 INR
|0,30916 ZMW
|5 INR
|1,54582 ZMW
|10 INR
|3,09164 ZMW
|20 INR
|6,18328 ZMW
|50 INR
|15,45820 ZMW
|100 INR
|30,91640 ZMW
|250 INR
|77,29100 ZMW
|300 INR
|92,74920 ZMW
|500 INR
|154,58200 ZMW
|600 INR
|185,49840 ZMW
|1000 INR
|309,16400 ZMW
|2000 INR
|618,32800 ZMW
|5000 INR
|1.545,82000 ZMW
|10000 INR
|3.091,64000 ZMW
|25000 INR
|7.729,10000 ZMW
|50000 INR
|15.458,20000 ZMW
|100000 INR
|30.916,40000 ZMW
|1000000 INR
|309.164,00000 ZMW
|1000000000 INR
|309.164.000,00000 ZMW