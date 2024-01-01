100 ZMW'den Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile ZMW → INR çevirin

100 zmw
323,45 inr

1,000ZK ZMW = 3,235₹ INR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → INR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,42543,4528
Düşük3,16703,0486
Ortalama3,26393,2239
Değişim-5.57%4.87%
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1 ZMW → INR istatistikleri

ZMW → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,4254, en düşük 3,1670 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2639 oldu. ZMW → INR kurundaki değişiklik -5.57 değerindeydi.

ZMW → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,4528, en düşük 3,0486 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2239 oldu. ZMW → INR kurundaki değişiklik 4.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Hindistan Rupisi
1 ZMW3,23453 INR
5 ZMW16,17265 INR
10 ZMW32,34530 INR
20 ZMW64,69060 INR
50 ZMW161,72650 INR
100 ZMW323,45300 INR
250 ZMW808,63250 INR
500 ZMW1.617,26500 INR
1000 ZMW3.234,53000 INR
2000 ZMW6.469,06000 INR
5000 ZMW16.172,65000 INR
10000 ZMW32.345,30000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / ZMW
1 INR0,30916 ZMW
5 INR1,54582 ZMW
10 INR3,09164 ZMW
20 INR6,18328 ZMW
50 INR15,45820 ZMW
100 INR30,91640 ZMW
250 INR77,29100 ZMW
300 INR92,74920 ZMW
500 INR154,58200 ZMW
600 INR185,49840 ZMW
1000 INR309,16400 ZMW
2000 INR618,32800 ZMW
5000 INR1.545,82000 ZMW
10000 INR3.091,64000 ZMW
25000 INR7.729,10000 ZMW
50000 INR15.458,20000 ZMW
100000 INR30.916,40000 ZMW
1000000 INR309.164,00000 ZMW
1000000000 INR309.164.000,00000 ZMW