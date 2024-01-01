50 ZMW'den Euroya

Reel döviz kuru ile ZMW → EUR çevirin

50 zmw
1,77 eur

1,000ZK ZMW = 0,03538€ EUR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → EUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03790,0386
Düşük0,03470,0339
Ortalama0,03590,0357
Değişim-6.77%2.83%
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1 ZMW → EUR istatistikleri

ZMW → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0379, en düşük 0,0347 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0359 oldu. ZMW → EUR kurundaki değişiklik -6.77 değerindeydi.

ZMW → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0386, en düşük 0,0339 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0357 oldu. ZMW → EUR kurundaki değişiklik 2.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Euro
1 ZMW0,03538 EUR
5 ZMW0,17688 EUR
10 ZMW0,35377 EUR
20 ZMW0,70754 EUR
50 ZMW1,76884 EUR
100 ZMW3,53768 EUR
250 ZMW8,84420 EUR
500 ZMW17,68840 EUR
1000 ZMW35,37680 EUR
2000 ZMW70,75360 EUR
5000 ZMW176,88400 EUR
10000 ZMW353,76800 EUR
Çevrim kurları Euro / ZMW
1 EUR28,26710 ZMW
5 EUR141,33550 ZMW
10 EUR282,67100 ZMW
20 EUR565,34200 ZMW
50 EUR1.413,35500 ZMW
100 EUR2.826,71000 ZMW
250 EUR7.066,77500 ZMW
500 EUR14.133,55000 ZMW
1000 EUR28.267,10000 ZMW
2000 EUR56.534,20000 ZMW
5000 EUR141.335,50000 ZMW
10000 EUR282.671,00000 ZMW