50 ZMW'den İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile ZMW → CHF çevirin

50 zmw
1,66 chf

1,000ZK ZMW = 0,03311SFr. CHF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03690,0374
Düşük0,03310,0331
Ortalama0,03470,0346
Değişim-10.34%-1.23%
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1 ZMW → CHF istatistikleri

ZMW → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0369, en düşük 0,0331 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0347 oldu. ZMW → CHF kurundaki değişiklik -10.34 değerindeydi.

ZMW → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0374, en düşük 0,0331 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0346 oldu. ZMW → CHF kurundaki değişiklik -1.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

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ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / İsviçre Frangı
1 ZMW0,03311 CHF
5 ZMW0,16557 CHF
10 ZMW0,33113 CHF
20 ZMW0,66226 CHF
50 ZMW1,65565 CHF
100 ZMW3,31131 CHF
250 ZMW8,27828 CHF
500 ZMW16,55655 CHF
1000 ZMW33,11310 CHF
2000 ZMW66,22620 CHF
5000 ZMW165,56550 CHF
10000 ZMW331,13100 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / ZMW
1 CHF30,19960 ZMW
5 CHF150,99800 ZMW
10 CHF301,99600 ZMW
20 CHF603,99200 ZMW
50 CHF1.509,98000 ZMW
100 CHF3.019,96000 ZMW
250 CHF7.549,90000 ZMW
500 CHF15.099,80000 ZMW
1000 CHF30.199,60000 ZMW
2000 CHF60.399,20000 ZMW
5000 CHF150.998,00000 ZMW
10000 CHF301.996,00000 ZMW