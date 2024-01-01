10 bin ZMW'den Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile ZMW → AUD çevirin

10.000 zmw
592,76 aud

1,000ZK ZMW = 0,05928A$ AUD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06100,0622
Düşük0,05650,0553
Ortalama0,05860,0581
Değişim-2.84%5.85%
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1 ZMW → AUD istatistikleri

ZMW → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0610, en düşük 0,0565 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0586 oldu. ZMW → AUD kurundaki değişiklik -2.84 değerindeydi.

ZMW → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0622, en düşük 0,0553 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0581 oldu. ZMW → AUD kurundaki değişiklik 5.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Avustralya Doları
1 ZMW0,05928 AUD
5 ZMW0,29638 AUD
10 ZMW0,59276 AUD
20 ZMW1,18553 AUD
50 ZMW2,96382 AUD
100 ZMW5,92764 AUD
250 ZMW14,81910 AUD
500 ZMW29,63820 AUD
1000 ZMW59,27640 AUD
2000 ZMW118,55280 AUD
5000 ZMW296,38200 AUD
10000 ZMW592,76400 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / ZMW
1 AUD16,87010 ZMW
5 AUD84,35050 ZMW
10 AUD168,70100 ZMW
20 AUD337,40200 ZMW
50 AUD843,50500 ZMW
100 AUD1.687,01000 ZMW
250 AUD4.217,52500 ZMW
500 AUD8.435,05000 ZMW
1000 AUD16.870,10000 ZMW
2000 AUD33.740,20000 ZMW
5000 AUD84.350,50000 ZMW
10000 AUD168.701,00000 ZMW