500 İsviçre frangından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → NZD çevirin

500 xpf
7,64 nzd

1,000₣ XPF = 0,01528$ NZD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01550,0155
Düşük0,01470,0147
Ortalama0,01510,0149
Değişim3.64%2.12%
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1 XPF → NZD istatistikleri

XPF → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0155, en düşük 0,0147 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0151 oldu. XPF → NZD kurundaki değişiklik 3.64 değerindeydi.

XPF → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0155, en düşük 0,0147 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0149 oldu. XPF → NZD kurundaki değişiklik 2.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Yeni Zelanda Doları
1 XPF0,01528 NZD
5 XPF0,07638 NZD
10 XPF0,15277 NZD
20 XPF0,30553 NZD
50 XPF0,76383 NZD
100 XPF1,52765 NZD
250 XPF3,81913 NZD
500 XPF7,63825 NZD
1000 XPF15,27650 NZD
2000 XPF30,55300 NZD
5000 XPF76,38250 NZD
10000 XPF152,76500 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / CFP Frangı
1 NZD65,46000 XPF
5 NZD327,30000 XPF
10 NZD654,60000 XPF
20 NZD1.309,20000 XPF
50 NZD3.273,00000 XPF
100 NZD6.546,00000 XPF
250 NZD16.365,00000 XPF
500 NZD32.730,00000 XPF
1000 NZD65.460,00000 XPF
2000 NZD130.920,00000 XPF
5000 NZD327.300,00000 XPF
10000 NZD654.600,00000 XPF