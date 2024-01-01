İsviçre frangından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile XPF → MZN çevirin

1.000 xpf
581,04 mzn

1,000₣ XPF = 0,5810MT MZN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58240,5824
Düşük0,57380,5707
Ortalama0,57950,5769
Değişim1.12%1.37%
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1 XPF → MZN istatistikleri

XPF → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5824, en düşük 0,5738 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5795 oldu. XPF → MZN kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

XPF → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5824, en düşük 0,5707 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5769 oldu. XPF → MZN kurundaki değişiklik 1.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Mozambik Metikali
1 XPF0,58104 MZN
5 XPF2,90521 MZN
10 XPF5,81042 MZN
20 XPF11,62084 MZN
50 XPF29,05210 MZN
100 XPF58,10420 MZN
250 XPF145,26050 MZN
500 XPF290,52100 MZN
1000 XPF581,04200 MZN
2000 XPF1.162,08400 MZN
5000 XPF2.905,21000 MZN
10000 XPF5.810,42000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / CFP Frangı
1 MZN1,72105 XPF
5 MZN8,60525 XPF
10 MZN17,21050 XPF
20 MZN34,42100 XPF
50 MZN86,05250 XPF
100 MZN172,10500 XPF
250 MZN430,26250 XPF
500 MZN860,52500 XPF
1000 MZN1.721,05000 XPF
2000 MZN3.442,10000 XPF
5000 MZN8.605,25000 XPF
10000 MZN17.210,50000 XPF