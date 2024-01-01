İsviçre frangından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → GYD çevirin

1.000 xpf
1.898,62 gyd

1,000₣ XPF = 1,899GY$ GYD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → GYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,90621,9062
Düşük1,88101,8703
Ortalama1,89621,8910
Değişim0.94%1.10%
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1 XPF → GYD istatistikleri

XPF → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9062, en düşük 1,8810 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8962 oldu. XPF → GYD kurundaki değişiklik 0.94 değerindeydi.

XPF → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9062, en düşük 1,8703 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8910 oldu. XPF → GYD kurundaki değişiklik 1.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Guyana Doları
1 XPF1,89862 GYD
5 XPF9,49310 GYD
10 XPF18,98620 GYD
20 XPF37,97240 GYD
50 XPF94,93100 GYD
100 XPF189,86200 GYD
250 XPF474,65500 GYD
500 XPF949,31000 GYD
1000 XPF1.898,62000 GYD
2000 XPF3.797,24000 GYD
5000 XPF9.493,10000 GYD
10000 XPF18.986,20000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / CFP Frangı
1 GYD0,52670 XPF
5 GYD2,63349 XPF
10 GYD5,26697 XPF
20 GYD10,53394 XPF
50 GYD26,33485 XPF
100 GYD52,66970 XPF
250 GYD131,67425 XPF
500 GYD263,34850 XPF
1000 GYD526,69700 XPF
2000 GYD1.053,39400 XPF
5000 GYD2.633,48500 XPF
10000 GYD5.266,97000 XPF