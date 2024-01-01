bin İsviçre frangından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile XPF → CRC çevirin

1.000 xpf
4.765,49 crc

1,000₣ XPF = 4,765₡ CRC

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → CRC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,83564,8356
Düşük4,73374,5643
Ortalama4,79394,7321
Değişim0.67%4.39%
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1 XPF → CRC istatistikleri

XPF → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,8356, en düşük 4,7337 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7939 oldu. XPF → CRC kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.

XPF → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,8356, en düşük 4,5643 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7321 oldu. XPF → CRC kurundaki değişiklik 4.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Kosta Rika Kolonu
1 XPF4,76549 CRC
5 XPF23,82745 CRC
10 XPF47,65490 CRC
20 XPF95,30980 CRC
50 XPF238,27450 CRC
100 XPF476,54900 CRC
250 XPF1.191,37250 CRC
500 XPF2.382,74500 CRC
1000 XPF4.765,49000 CRC
2000 XPF9.530,98000 CRC
5000 XPF23.827,45000 CRC
10000 XPF47.654,90000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / CFP Frangı
1 CRC0,20984 XPF
5 CRC1,04921 XPF
10 CRC2,09842 XPF
20 CRC4,19684 XPF
50 CRC10,49210 XPF
100 CRC20,98420 XPF
250 CRC52,46050 XPF
500 CRC104,92100 XPF
1000 CRC209,84200 XPF
2000 CRC419,68400 XPF
5000 CRC1.049,21000 XPF
10000 CRC2.098,42000 XPF