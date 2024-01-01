10 CFA Frangı BCEAO'dan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → USD çevirin

1,000CFA XOF = 0,001611$ USD

12:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → USD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

USD
1 XOF → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00170,0017
Düşük0,00160,0016
Ortalama0,00160,0017
Değişim-2.76%-5.26%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → USD istatistikleri

XOF → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. XOF → USD kurundaki değişiklik -2.76 değerindeydi.

XOF → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0017 oldu. XOF → USD kurundaki değişiklik -5.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9871,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6211,6932.180,23
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,58
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5551,4161.823,29

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / ABD Doları
1 XOF0,00161 USD
5 XOF0,00806 USD
10 XOF0,01611 USD
20 XOF0,03222 USD
50 XOF0,08056 USD
100 XOF0,16112 USD
250 XOF0,40279 USD
500 XOF0,80558 USD
1000 XOF1,61116 USD
2000 XOF3,22232 USD
5000 XOF8,05580 USD
10000 XOF16,11160 USD
Çevrim kurları ABD Doları / CFA Frangı BCEAO
1 USD620,67200 XOF
5 USD3.103,36000 XOF
10 USD6.206,72000 XOF
20 USD12.413,44000 XOF
50 USD31.033,60000 XOF
100 USD62.067,20000 XOF
250 USD155.168,00000 XOF
500 USD310.336,00000 XOF
1000 USD620.672,00000 XOF
2000 USD1.241.344,00000 XOF
5000 USD3.103.360,00000 XOF
10000 USD6.206.720,00000 XOF