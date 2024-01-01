500 Doğu Karayip dolarından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile XCD → OMR çevirin

1,000$ XCD = 0,1426ر.ع. OMR

08:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 XCD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14260,1426
Düşük0,14260,1426
Ortalama0,14260,1426
Değişim0.02%0.01%
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1 XCD → OMR istatistikleri

XCD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1426, en düşük 0,1426 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1426 oldu. XCD → OMR kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

XCD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1426, en düşük 0,1426 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1426 oldu. XCD → OMR kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9421,5350,7891,40184,4141,3380,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,7050,0750,053
1 AUD0,65211,69110,5140,91355,0040,8720,616
1 GBP1,26722,7341,94511,775106,9571,6961,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Umman Riyali
1 XCD0,14260 OMR
5 XCD0,71301 OMR
10 XCD1,42602 OMR
20 XCD2,85204 OMR
50 XCD7,13010 OMR
100 XCD14,26020 OMR
250 XCD35,65050 OMR
500 XCD71,30100 OMR
1000 XCD142,60200 OMR
2000 XCD285,20400 OMR
5000 XCD713,01000 OMR
10000 XCD1.426,02000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Doğu Karayip Doları
1 OMR7,01253 XCD
5 OMR35,06265 XCD
10 OMR70,12530 XCD
20 OMR140,25060 XCD
50 OMR350,62650 XCD
100 OMR701,25300 XCD
250 OMR1.753,13250 XCD
500 OMR3.506,26500 XCD
1000 OMR7.012,53000 XCD
2000 OMR14.025,06000 XCD
5000 OMR35.062,65000 XCD
10000 OMR70.125,30000 XCD