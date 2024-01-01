CFA Frangı BEAC'den Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile XAF → ILS çevirin

1.000 xaf
5,95 ils

1.00000 XAF = 0.00595 ILS

02:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.0763589.34471.451081.652740.94802518.3571
1 GBP1.1694511.25875104.4851.696981.932821.1086721.468
1 USD0.929050.794439183.00711.348151.535510.8807517.055
1 INR0.01119260.009570730.012047210.01624140.01849850.01061050.205464

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CFA Frangı BEAC'den Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Yeni İsrail Şekeli
1 XAF0.00595 ILS
5 XAF0.02977 ILS
10 XAF0.05954 ILS
20 XAF0.11907 ILS
50 XAF0.29769 ILS
100 XAF0.59537 ILS
250 XAF1.48843 ILS
500 XAF2.97685 ILS
1000 XAF5.95370 ILS
2000 XAF11.90740 ILS
5000 XAF29.76850 ILS
10000 XAF59.53700 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / CFA Frangı BCEAO
1 ILS167.96300 XAF
5 ILS839.81500 XAF
10 ILS1679.63000 XAF
20 ILS3359.26000 XAF
50 ILS8398.15000 XAF
100 ILS16796.30000 XAF
250 ILS41990.75000 XAF
500 ILS83981.50000 XAF
1000 ILS167963.00000 XAF
2000 ILS335926.00000 XAF
5000 ILS839815.00000 XAF
10000 ILS1679630.00000 XAF