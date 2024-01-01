Samoa talasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile WST → XOF çevirin

1.000 wst
223.349 xof

1.00000 WST = 223.34900 XOF

01:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0765589.3591.450921.652420.9479218.358
1 GBP1.1693611.25885104.4911.696621.932231.1084621.4667
1 USD0.92890.794376183.0051.347751.534920.8805517.0526
1 INR0.01119080.009570220.012047510.0162370.01849190.01060840.205441

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Samoa talasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / CFA Frangı BCEAO
1 WST223.34900 XOF
5 WST1116.74500 XOF
10 WST2233.49000 XOF
20 WST4466.98000 XOF
50 WST11167.45000 XOF
100 WST22334.90000 XOF
250 WST55837.25000 XOF
500 WST111674.50000 XOF
1000 WST223349.00000 XOF
2000 WST446698.00000 XOF
5000 WST1116745.00000 XOF
10000 WST2233490.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Samoa Talası
1 XOF0.00448 WST
5 XOF0.02239 WST
10 XOF0.04477 WST
20 XOF0.08955 WST
50 XOF0.22386 WST
100 XOF0.44773 WST
250 XOF1.11932 WST
500 XOF2.23864 WST
1000 XOF4.47729 WST
2000 XOF8.95458 WST
5000 XOF22.38645 WST
10000 XOF44.77290 WST