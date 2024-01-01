10 Samoa talasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile WST → XOF çevirin

1,000WS$ WST = 223,2CFA XOF

06:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

WST → XOF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

XOF
1 WST → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek228,8670228,8670
Düşük217,5980215,7360
Ortalama223,7256220,9405
Değişim1.09%3.28%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 WST → XOF istatistikleri

WST → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 228,8670, en düşük 217,5980 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 223,7256 oldu. WST → XOF kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

WST → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 228,8670, en düşük 215,7360 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 220,9405 oldu. WST → XOF kurundaki değişiklik 3.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9381,4020,78984,4041,338
1 EUR1,05911,62619,0051,4850,83689,4221,418
1 AUD0,6520,615111,6880,9130,51454,9930,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7050,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / CFA Frangı BCEAO
1 WST223,22900 XOF
5 WST1.116,14500 XOF
10 WST2.232,29000 XOF
20 WST4.464,58000 XOF
50 WST11.161,45000 XOF
100 WST22.322,90000 XOF
250 WST55.807,25000 XOF
500 WST111.614,50000 XOF
1000 WST223.229,00000 XOF
2000 WST446.458,00000 XOF
5000 WST1.116.145,00000 XOF
10000 WST2.232.290,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Samoa Talası
1 XOF0,00448 WST
5 XOF0,02240 WST
10 XOF0,04480 WST
20 XOF0,08959 WST
50 XOF0,22399 WST
100 XOF0,44797 WST
250 XOF1,11993 WST
500 XOF2,23986 WST
1000 XOF4,47971 WST
2000 XOF8,95942 WST
5000 XOF22,39855 WST
10000 XOF44,79710 WST