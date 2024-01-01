bin CFA Frangı BCEAO'dan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile XOF → WST çevirin

1,000CFA XOF = 0,004468WS$ WST

12:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 XOF → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00460,0046
Düşük0,00440,0044
Ortalama0,00450,0045
Değişim-1.34%-3.43%
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1 XOF → WST istatistikleri

XOF → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0046, en düşük 0,0044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0045 oldu. XOF → WST kurundaki değişiklik -1.34 değerindeydi.

XOF → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0046, en düşük 0,0044 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0045 oldu. XOF → WST kurundaki değişiklik -3.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,549,9871,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94612,621,6932.179,89
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1230,9551.230,4
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5541,4161.823,12

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Samoa Talası
1 XOF0,00447 WST
5 XOF0,02234 WST
10 XOF0,04468 WST
20 XOF0,08937 WST
50 XOF0,22341 WST
100 XOF0,44683 WST
250 XOF1,11707 WST
500 XOF2,23413 WST
1000 XOF4,46827 WST
2000 XOF8,93654 WST
5000 XOF22,34135 WST
10000 XOF44,68270 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / CFA Frangı BCEAO
1 WST223,80000 XOF
5 WST1.119,00000 XOF
10 WST2.238,00000 XOF
20 WST4.476,00000 XOF
50 WST11.190,00000 XOF
100 WST22.380,00000 XOF
250 WST55.950,00000 XOF
500 WST111.900,00000 XOF
1000 WST223.800,00000 XOF
2000 WST447.600,00000 XOF
5000 WST1.119.000,00000 XOF
10000 WST2.238.000,00000 XOF