Samoa talasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile WST → RON çevirin

1.000 wst
1.695,04 ron

1.00000 WST = 1.69504 RON

01:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551951.0764589.3491.450791.652640.9479218.3594
1 GBP1.1693211.25875104.4811.696481.932521.1084321.4686
1 USD0.9290.794439183.00341.347751.535270.8806517.0555
1 INR0.01119210.009571160.012047710.01623730.01849650.01060980.20548

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Samoa talasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Rumen Leyi
1 WST1.69504 RON
5 WST8.47520 RON
10 WST16.95040 RON
20 WST33.90080 RON
50 WST84.75200 RON
100 WST169.50400 RON
250 WST423.76000 RON
500 WST847.52000 RON
1000 WST1695.04000 RON
2000 WST3390.08000 RON
5000 WST8475.20000 RON
10000 WST16950.40000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Samoa Talası
1 RON0.58996 WST
5 RON2.94978 WST
10 RON5.89956 WST
20 RON11.79912 WST
50 RON29.49780 WST
100 RON58.99560 WST
250 RON147.48900 WST
500 RON294.97800 WST
1000 RON589.95600 WST
2000 RON1179.91200 WST
5000 RON2949.78000 WST
10000 RON5899.56000 WST