Samoa talasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile WST → NZD çevirin

1.000 wst
601,35 nzd

1.00000 WST = 0.60135 NZD

01:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9291.5353918.97361.34790.79443983.00461.34655
1 EUR1.0764511.6527720.42411.450950.8551789.35031.44949
1 AUD0.65130.605044112.35750.8778870.51741854.06090.877008
1 ZAR0.05270480.04896170.080922510.07104080.04187084.374740.0709697

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Samoa talasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Yeni Zelanda Doları
1 WST0.60135 NZD
5 WST3.00673 NZD
10 WST6.01345 NZD
20 WST12.02690 NZD
50 WST30.06725 NZD
100 WST60.13450 NZD
250 WST150.33625 NZD
500 WST300.67250 NZD
1000 WST601.34500 NZD
2000 WST1202.69000 NZD
5000 WST3006.72500 NZD
10000 WST6013.45000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Samoa Talası
1 NZD1.66294 WST
5 NZD8.31470 WST
10 NZD16.62940 WST
20 NZD33.25880 WST
50 NZD83.14700 WST
100 NZD166.29400 WST
250 NZD415.73500 WST
500 NZD831.47000 WST
1000 NZD1662.94000 WST
2000 NZD3325.88000 WST
5000 NZD8314.70000 WST
10000 NZD16629.40000 WST