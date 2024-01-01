5 Samoa talasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile WST → NZD çevirin

1,000WS$ WST = 0,6206$ NZD

05:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 WST → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,62690,6269
Düşük0,60210,5838
Ortalama0,61510,6035
Değişim3.08%4.04%
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1 WST → NZD istatistikleri

WST → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6269, en düşük 0,6021 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6151 oldu. WST → NZD kurundaki değişiklik 3.08 değerindeydi.

WST → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6269, en düşük 0,5838 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6035 oldu. WST → NZD kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9681,4020,78984,4091,34
1 EUR1,05811,62819,0181,4840,83689,3431,418
1 AUD0,650,614111,6850,9120,51354,8910,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Yeni Zelanda Doları
1 WST0,62059 NZD
5 WST3,10296 NZD
10 WST6,20593 NZD
20 WST12,41186 NZD
50 WST31,02965 NZD
100 WST62,05930 NZD
250 WST155,14825 NZD
500 WST310,29650 NZD
1000 WST620,59300 NZD
2000 WST1.241,18600 NZD
5000 WST3.102,96500 NZD
10000 WST6.205,93000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Samoa Talası
1 NZD1,61136 WST
5 NZD8,05680 WST
10 NZD16,11360 WST
20 NZD32,22720 WST
50 NZD80,56800 WST
100 NZD161,13600 WST
250 NZD402,84000 WST
500 NZD805,68000 WST
1000 NZD1.611,36000 WST
2000 NZD3.222,72000 WST
5000 NZD8.056,80000 WST
10000 NZD16.113,60000 WST