5 Yeni Zelanda dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile NZD → WST çevirin

5 nzd
8.29 wst

1.00000 NZD = 1.65723 WST

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 WST
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Zelanda dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

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NZD → CHF

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Samoa Talası
1 NZD1.65723 WST
5 NZD8.28615 WST
10 NZD16.57230 WST
20 NZD33.14460 WST
50 NZD82.86150 WST
100 NZD165.72300 WST
250 NZD414.30750 WST
500 NZD828.61500 WST
1000 NZD1657.23000 WST
2000 NZD3314.46000 WST
5000 NZD8286.15000 WST
10000 NZD16572.30000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Yeni Zelanda Doları
1 WST0.60342 NZD
5 WST3.01709 NZD
10 WST6.03418 NZD
20 WST12.06836 NZD
50 WST30.17090 NZD
100 WST60.34180 NZD
250 WST150.85450 NZD
500 WST301.70900 NZD
1000 WST603.41800 NZD
2000 WST1206.83600 NZD
5000 WST3017.09000 NZD
10000 WST6034.18000 NZD