Samoa talasından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile WST → MVR çevirin

1.000 wst
5.651,58 mvr

1.00000 WST = 5.65158 MVR

01:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9291.5355118.97441.347950.79443983.00371.34655
1 EUR1.0764511.652920.4251.4510.85518589.34931.44949
1 AUD0.651250.604998112.35710.8778520.51737854.05620.876941
1 ZAR0.05270260.04895960.080925310.07104050.0418694.374510.0709667

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Samoa talasından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Maldivler Rufiyaası
1 WST5.65158 MVR
5 WST28.25790 MVR
10 WST56.51580 MVR
20 WST113.03160 MVR
50 WST282.57900 MVR
100 WST565.15800 MVR
250 WST1412.89500 MVR
500 WST2825.79000 MVR
1000 WST5651.58000 MVR
2000 WST11303.16000 MVR
5000 WST28257.90000 MVR
10000 WST56515.80000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Samoa Talası
1 MVR0.17694 WST
5 MVR0.88471 WST
10 MVR1.76942 WST
20 MVR3.53884 WST
50 MVR8.84710 WST
100 MVR17.69420 WST
250 MVR44.23550 WST
500 MVR88.47100 WST
1000 MVR176.94200 WST
2000 MVR353.88400 WST
5000 MVR884.71000 WST
10000 MVR1769.42000 WST