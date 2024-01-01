5.000 Samoa talasından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile WST → MVR çevirin

1,000WS$ WST = 5,624MVR MVR

05:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 WST → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,71565,7461
Düşük5,53615,5361
Ortalama5,62805,6572
Değişim1.12%0.59%
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1 WST → MVR istatistikleri

WST → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,7156, en düşük 5,5361 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,6280 oldu. WST → MVR kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

WST → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7461, en düşük 5,5361 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,6572 oldu. WST → MVR kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9671,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62819,0211,4840,83689,3571,418
1 AUD0,650,614111,6860,9120,51354,8980,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Maldivler Rufiyaası
1 WST5,62408 MVR
5 WST28,12040 MVR
10 WST56,24080 MVR
20 WST112,48160 MVR
50 WST281,20400 MVR
100 WST562,40800 MVR
250 WST1.406,02000 MVR
500 WST2.812,04000 MVR
1000 WST5.624,08000 MVR
2000 WST11.248,16000 MVR
5000 WST28.120,40000 MVR
10000 WST56.240,80000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Samoa Talası
1 MVR0,17781 WST
5 MVR0,88904 WST
10 MVR1,77807 WST
20 MVR3,55614 WST
50 MVR8,89035 WST
100 MVR17,78070 WST
250 MVR44,45175 WST
500 MVR88,90350 WST
1000 MVR177,80700 WST
2000 MVR355,61400 WST
5000 MVR889,03500 WST
10000 MVR1.778,07000 WST