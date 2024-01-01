Samoa talasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile WST → MRU çevirin

1.000 wst
14.655,80 mru

1.00000 WST = 14.65580 MRU

01:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551851.0764589.34931.4511.65290.94785518.3612
1 GBP1.1693411.25875104.4811.696731.932821.1083621.4708
1 USD0.9290.794439183.00371.347951.535510.8805517.0572
1 INR0.0111920.009571130.012047710.01623960.01849930.01060860.205499

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Samoa talasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Moritanya Ouguiyası
1 WST14.65580 MRU
5 WST73.27900 MRU
10 WST146.55800 MRU
20 WST293.11600 MRU
50 WST732.79000 MRU
100 WST1465.58000 MRU
250 WST3663.95000 MRU
500 WST7327.90000 MRU
1000 WST14655.80000 MRU
2000 WST29311.60000 MRU
5000 WST73279.00000 MRU
10000 WST146558.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Samoa Talası
1 MRU0.06823 WST
5 MRU0.34116 WST
10 MRU0.68232 WST
20 MRU1.36465 WST
50 MRU3.41161 WST
100 MRU6.82323 WST
250 MRU17.05807 WST
500 MRU34.11615 WST
1000 MRU68.23230 WST
2000 MRU136.46460 WST
5000 MRU341.16150 WST
10000 MRU682.32300 WST