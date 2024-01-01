5 Moritanya ouguiyasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MRU → WST çevirin

5 mru
0,34 wst

1,000 MRU = 0,06898 WST

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Samoa Talası
1 MRU0,06898 WST
5 MRU0,34492 WST
10 MRU0,68984 WST
20 MRU1,37968 WST
50 MRU3,44919 WST
100 MRU6,89838 WST
250 MRU17,24595 WST
500 MRU34,49190 WST
1000 MRU68,98380 WST
2000 MRU137,96760 WST
5000 MRU344,91900 WST
10000 MRU689,83800 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Moritanya Ouguiyası
1 WST14,49610 MRU
5 WST72,48050 MRU
10 WST144,96100 MRU
20 WST289,92200 MRU
50 WST724,80500 MRU
100 WST1.449,61000 MRU
250 WST3.624,02500 MRU
500 WST7.248,05000 MRU
1000 WST14.496,10000 MRU
2000 WST28.992,20000 MRU
5000 WST72.480,50000 MRU
10000 WST144.961,00000 MRU