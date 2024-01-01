10 Samoa talasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile WST → MRU çevirin

1,000WS$ WST = 14,52UM MRU

05:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MRU
1 WST → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,740114,7811
Düşük14,372514,3725
Ortalama14,578714,6376
Değişim0.07%-0.24%
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1 WST → MRU istatistikleri

WST → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,7401, en düşük 14,3725 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,5787 oldu. WST → MRU kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

WST → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,7811, en düşük 14,3725 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,6376 oldu. WST → MRU kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9681,4020,78984,4091,34
1 EUR1,05811,62719,0171,4840,83589,3381,418
1 AUD0,650,615111,6860,9120,51354,90,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Moritanya ouguiyası
1 WST14,51870 MRU
5 WST72,59350 MRU
10 WST145,18700 MRU
20 WST290,37400 MRU
50 WST725,93500 MRU
100 WST1.451,87000 MRU
250 WST3.629,67500 MRU
500 WST7.259,35000 MRU
1000 WST14.518,70000 MRU
2000 WST29.037,40000 MRU
5000 WST72.593,50000 MRU
10000 WST145.187,00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Samoa Talası
1 MRU0,06888 WST
5 MRU0,34438 WST
10 MRU0,68877 WST
20 MRU1,37753 WST
50 MRU3,44384 WST
100 MRU6,88767 WST
250 MRU17,21918 WST
500 MRU34,43835 WST
1000 MRU68,87670 WST
2000 MRU137,75340 WST
5000 MRU344,38350 WST
10000 MRU688,76700 WST