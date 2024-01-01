Samoa talasından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile WST → MKD çevirin

1.000 wst
20.961 mkd

1.00000 WST = 20.96100 MKD

01:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551851.0764589.34931.4511.65290.94785518.3612
1 GBP1.1693411.25875104.4811.696731.932821.1083621.4708
1 USD0.9290.794439183.00371.347951.535510.8805517.0572
1 INR0.0111920.009571130.012047710.01623960.01849930.01060860.205499

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Samoa talasından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Makedonya Dinarı
1 WST20.96100 MKD
5 WST104.80500 MKD
10 WST209.61000 MKD
20 WST419.22000 MKD
50 WST1048.05000 MKD
100 WST2096.10000 MKD
250 WST5240.25000 MKD
500 WST10480.50000 MKD
1000 WST20961.00000 MKD
2000 WST41922.00000 MKD
5000 WST104805.00000 MKD
10000 WST209610.00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Samoa Talası
1 MKD0.04771 WST
5 MKD0.23854 WST
10 MKD0.47708 WST
20 MKD0.95415 WST
50 MKD2.38538 WST
100 MKD4.77077 WST
250 MKD11.92692 WST
500 MKD23.85385 WST
1000 MKD47.70770 WST
2000 MKD95.41540 WST
5000 MKD238.53850 WST
10000 MKD477.07700 WST