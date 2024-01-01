250 Samoa talasından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile WST → LRD çevirin

1,000WS$ WST = 67,44L$ LRD

05:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

WST → LRD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

LRD
1 WST → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek71,292272,5416
Düşük67,439467,4394
Ortalama70,035271,2882
Değişim-4.21%-5.99%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 WST → LRD istatistikleri

WST → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 71,2922, en düşük 67,4394 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 70,0352 oldu. WST → LRD kurundaki değişiklik -4.21 değerindeydi.

WST → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 72,5416, en düşük 67,4394 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 71,2882 oldu. WST → LRD kurundaki değişiklik -5.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9641,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,0161,4840,83589,3511,418
1 AUD0,6510,615111,6860,9120,51354,9120,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6990,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Liberya Doları
1 WST67,43940 LRD
5 WST337,19700 LRD
10 WST674,39400 LRD
20 WST1.348,78800 LRD
50 WST3.371,97000 LRD
100 WST6.743,94000 LRD
250 WST16.859,85000 LRD
500 WST33.719,70000 LRD
1000 WST67.439,40000 LRD
2000 WST134.878,80000 LRD
5000 WST337.197,00000 LRD
10000 WST674.394,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Samoa Talası
1 LRD0,01483 WST
5 LRD0,07414 WST
10 LRD0,14828 WST
20 LRD0,29656 WST
50 LRD0,74141 WST
100 LRD1,48281 WST
250 LRD3,70703 WST
500 LRD7,41405 WST
1000 LRD14,82810 WST
2000 LRD29,65620 WST
5000 LRD74,14050 WST
10000 LRD148,28100 WST