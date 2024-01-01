500 Liberya dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile LRD → WST çevirin

500 lrd
7,07 wst

1,000L$ LRD = 0,01413WS$ WST

10:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01420,0142
Düşük0,01390,0139
Ortalama0,01400,0140
Değişim0.70%-0.57%
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1 LRD → WST istatistikleri

LRD → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0142, en düşük 0,0139 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0140 oldu. LRD → WST kurundaki değişiklik 0.70 değerindeydi.

LRD → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0142, en düşük 0,0139 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0140 oldu. LRD → WST kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,230,9280,7841,33883,7391,683
1 CAD0,723113,1820,6710,5670,96860,5511,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0781,49119,65510,8451,44390,2831,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Samoa Talası
1 LRD0,01413 WST
5 LRD0,07066 WST
10 LRD0,14132 WST
20 LRD0,28264 WST
50 LRD0,70660 WST
100 LRD1,41320 WST
250 LRD3,53300 WST
500 LRD7,06600 WST
1000 LRD14,13200 WST
2000 LRD28,26400 WST
5000 LRD70,66000 WST
10000 LRD141,32000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Liberya Doları
1 WST70,76120 LRD
5 WST353,80600 LRD
10 WST707,61200 LRD
20 WST1.415,22400 LRD
50 WST3.538,06000 LRD
100 WST7.076,12000 LRD
250 WST17.690,30000 LRD
500 WST35.380,60000 LRD
1000 WST70.761,20000 LRD
2000 WST141.522,40000 LRD
5000 WST353.806,00000 LRD
10000 WST707.612,00000 LRD