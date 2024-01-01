Samoa talasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile WST → GEL çevirin

1.000 wst
968,32 gel

1.00000 WST = 0.96832 GEL

01:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553151.0764589.35221.451111.653150.9479118.3627
1 GBP1.1691611.25855104.4681.696591.932811.1082621.4691
1 USD0.928950.794565183.00641.348051.535740.8805517.0586
1 INR0.01119170.009572340.012047310.01624030.01850150.01060820.205509

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Samoa talasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

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WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Gürcistan Larisi
1 WST0.96832 GEL
5 WST4.84158 GEL
10 WST9.68315 GEL
20 WST19.36630 GEL
50 WST48.41575 GEL
100 WST96.83150 GEL
250 WST242.07875 GEL
500 WST484.15750 GEL
1000 WST968.31500 GEL
2000 WST1936.63000 GEL
5000 WST4841.57500 GEL
10000 WST9683.15000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Samoa Talası
1 GEL1.03272 WST
5 GEL5.16360 WST
10 GEL10.32720 WST
20 GEL20.65440 WST
50 GEL51.63600 WST
100 GEL103.27200 WST
250 GEL258.18000 WST
500 GEL516.36000 WST
1000 GEL1032.72000 WST
2000 GEL2065.44000 WST
5000 GEL5163.60000 WST
10000 GEL10327.20000 WST