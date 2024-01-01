Samoa talasından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile WST → BWP çevirin

1.000 wst
5.031,57 bwp

1.00000 WST = 5.03157 BWP

01:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.92891.5359818.9711.348050.79450283.00651.34665
1 EUR1.0765511.6535620.42321.451240.8553289.36061.44974
1 AUD0.651050.604756112.35110.8776480.51726154.04140.876736
1 ZAR0.05271220.04896390.080964610.07105850.04187984.375440.0709847

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Samoa talasından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Botsvana Pulası
1 WST5.03157 BWP
5 WST25.15785 BWP
10 WST50.31570 BWP
20 WST100.63140 BWP
50 WST251.57850 BWP
100 WST503.15700 BWP
250 WST1257.89250 BWP
500 WST2515.78500 BWP
1000 WST5031.57000 BWP
2000 WST10063.14000 BWP
5000 WST25157.85000 BWP
10000 WST50315.70000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Samoa Talası
1 BWP0.19875 WST
5 BWP0.99372 WST
10 BWP1.98745 WST
20 BWP3.97490 WST
50 BWP9.93725 WST
100 BWP19.87450 WST
250 BWP49.68625 WST
500 BWP99.37250 WST
1000 BWP198.74500 WST
2000 BWP397.49000 WST
5000 BWP993.72500 WST
10000 BWP1987.45000 WST