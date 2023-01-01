10 Samoa talasından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile WST → BWP çevirin

10 wst
49,81 bwp

1.00000 WST = 4.98142 BWP

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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WST → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 BWP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.056987.75971.434641.643060.967218.4104
1GBP1.155411.2211101.3941.657521.898331.117521.2706
1USD0.946150.818934183.0351.35741.554610.9151517.4192
1INR0.01139480.009862510.012043110.01634730.01872230.01102130.209781

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Samoa talasından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Çevrim kurları Samoa Talası / Botsvana Pulası
1 WST4.98142 BWP
5 WST24.90710 BWP
10 WST49.81420 BWP
20 WST99.62840 BWP
50 WST249.07100 BWP
100 WST498.14200 BWP
250 WST1245.35500 BWP
500 WST2490.71000 BWP
1000 WST4981.42000 BWP
2000 WST9962.84000 BWP
5000 WST24907.10000 BWP
10000 WST49814.20000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Samoa Talası
1 BWP0.20075 WST
5 BWP1.00373 WST
10 BWP2.00746 WST
20 BWP4.01492 WST
50 BWP10.03730 WST
100 BWP20.07460 WST
250 BWP50.18650 WST
500 BWP100.37300 WST
1000 BWP200.74600 WST
2000 BWP401.49200 WST
5000 BWP1003.73000 WST
10000 BWP2007.46000 WST