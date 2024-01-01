Vanuatu vatusundan Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile VUV → CLP çevirin

1.000 vuv
7.995 clp

1.00000 VUV = 7.99482 CLP

00:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.0765589.35691.451141.653310.9480118.3623
1 GBP1.1691111.25865104.4721.69661.932961.1083321.4683
1 USD0.92890.794502183.0031.347951.535740.8806517.0566
1 INR0.01119110.009571970.012047810.01623980.01850230.01060990.205494

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Vanuatu vatusundan Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Şili Pesosu
1 VUV7.99482 CLP
5 VUV39.97410 CLP
10 VUV79.94820 CLP
20 VUV159.89640 CLP
50 VUV399.74100 CLP
100 VUV799.48200 CLP
250 VUV1998.70500 CLP
500 VUV3997.41000 CLP
1000 VUV7994.82000 CLP
2000 VUV15989.64000 CLP
5000 VUV39974.10000 CLP
10000 VUV79948.20000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Vanuatu Vatusu
1 CLP0.12508 VUV
5 CLP0.62540 VUV
10 CLP1.25081 VUV
20 CLP2.50162 VUV
50 CLP6.25405 VUV
100 CLP12.50810 VUV
250 CLP31.27025 VUV
500 CLP62.54050 VUV
1000 CLP125.08100 VUV
2000 CLP250.16200 VUV
5000 CLP625.40500 VUV
10000 CLP1250.81000 VUV