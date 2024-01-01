Vietnam dongundan Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile VND → IDR çevirin

1.000 vnd
639,76 idr

1.00000 VND = 0.63976 IDR

01:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.53610.929051.346751333.121.348236.144150.165
1 AUD0.65110.6047940.876734867.8610.87767823.529797.7574
1 EUR1.07641.6534611.449641434.971.451238.9054161.64
1 SGD0.7425281.14060.6898261989.8791.0010826.8379111.502

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Vietnam dongundan Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Endonezya Rupisi
1 VND0.63976 IDR
5 VND3.19879 IDR
10 VND6.39758 IDR
20 VND12.79516 IDR
50 VND31.98790 IDR
100 VND63.97580 IDR
250 VND159.93950 IDR
500 VND319.87900 IDR
1000 VND639.75800 IDR
2000 VND1279.51600 IDR
5000 VND3198.79000 IDR
10000 VND6397.58000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Vietnam Dongu
1 IDR1.56309 VND
5 IDR7.81545 VND
10 IDR15.63090 VND
20 IDR31.26180 VND
50 IDR78.15450 VND
100 IDR156.30900 VND
250 IDR390.77250 VND
500 IDR781.54500 VND
1000 IDR1563.09000 VND
2000 IDR3126.18000 VND
5000 IDR7815.45000 VND
10000 IDR15630.90000 VND