VND - IDR Döviz Kuru Tablosu

Vietnam dongu

Vietnam dongu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır.



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